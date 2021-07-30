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Пловец Коротышкин заявил, что дал бы в морду спровоцировавшему Медведева на Олимпиаде журналисту

08:07

Олимпийский призер, чемпион мира по плаванию Евгений Коротышкин отреагировал на провокационный вопрос чилийского журналиста в адрес российского теннисиста Даниила Медведева после матча на Олимпийских играх в Токио.

«Наши спортсмены — молодцы. На таком фоне завоевывать медали очень тяжело. Когда спортсменам могут говорить вот такие гадости. Да, я имею в виду тот вопрос журналиста Дане Медведеву. Приходится не обращать внимания. Но честно, я бы этому журналисту в морду дал. Да, это было бы неправильно, и были бы санкции. Но так делать нельзя», — сказал Коротышкин «СЭ».

После матча 1/4 финала Игр против Фабио Фоньини Медведеву был задан вопрос о том, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские». Медведев жестко ответил: «Тебе должно быть стыдно. Я не хочу больше видеть этого человека на Олимпиаде».

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Владислав Флегонтов все материалы автора

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