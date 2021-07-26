Кудерметова и Веснина прошли в 1/4 финала парного турнира Олимпиады

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в следующий раунд парного турнира на Олимпиаде в Токио.

Во втором круге они обыграли Кики Бертенс и Деми Схурс из Нидерландов со счетом 6:2, 3:6, 10:7. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

В следующем раунде россиянки встретятся с Людмилой и Надеждой Киченок из Украины.