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Кудерметова и Веснина прошли в 1/4 финала парного турнира Олимпиады

09:57
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в следующий раунд парного турнира на Олимпиаде в Токио.

Во втором круге они обыграли Кики Бертенс и Деми Схурс из Нидерландов со счетом 6:2, 3:6, 10:7. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

В следующем раунде россиянки встретятся с Людмилой и Надеждой Киченок из Украины.

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