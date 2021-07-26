Кудерметова и Веснина прошли в 1/4 финала парного турнира Олимпиады
09:57
Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Елена Веснина вышли в следующий раунд парного турнира на Олимпиаде в Токио.
Во втором круге они обыграли Кики Бертенс и Деми Схурс из Нидерландов со счетом 6:2, 3:6, 10:7. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.
В следующем раунде россиянки встретятся с Людмилой и Надеждой Киченок из Украины.
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