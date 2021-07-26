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Медведев вышел в 1/8 финала Олимпиады

09:20
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Олимпиады.

В 1/16 финала он обыграл Сумита Нагала из Индии со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Россиянин сделал 4 эйса при 5 реализованных брейк-пойнтах.

В следующем раунде соперником Медведева станет Фабио Фоньини из Италии.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Одиночный разряд

2-й круг

Сумит Нагал (Индия) — Даниил Медведев (Россия) — 0:2 (2:6, 1:6)

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