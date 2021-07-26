Медведев вышел в 1/8 финала Олимпиады
09:20
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Олимпиады.
В 1/16 финала он обыграл Сумита Нагала из Индии со счетом 6:2, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 7 минут. Россиянин сделал 4 эйса при 5 реализованных брейк-пойнтах.
В следующем раунде соперником Медведева станет Фабио Фоньини из Италии.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг
Сумит Нагал (Индия) — Даниил Медведев (Россия) — 0:2 (2:6, 1:6)
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