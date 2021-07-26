Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

Веснина поделилась эмоциями после выхода в 1/4 финала парного турнира Олимпиады с Кудерметовой

10:29
Теги:

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала выход в 1/4 финала Олимпиады в паре с Вероникой Кудерметовой.

«Я сегодня в одиночном разряде не чувствовала той свежести, потому что вчерашний матч вытащил из меня много сил. Жара и влажность очень утомляют. Джорджи играет широко и быстро. Она резкий игрок. Для этого нужны очень свежие ноги, у меня их сегодня не было. Не сложилось с одиночным матчем. Сразу же после игры я перестроила себя на пару. Все свои силы и мысли я отдала для того, чтобы выиграть.

Мы с Вероникой хорошая пара. Мы прошли непростой путь, чтобы играть здесь, на Олимпиаде. Очень рада, что получилось выиграть такой сложный матч против непростых соперниц. Я знаю их давно. Это опасные соперницы, которые знают, как выигрывать парные матчи», — рассказала Веснина.

В следующем раунде россиянки встретятся с Людмилой и Надеждой Киченок с Украины.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Калинин все материалы автора

Читайте также

Расписание соревнований по дзюдо на Олимпийских играх — 2020 в Токио
Кто и зачем зарезал пенсионерку и ее сына в Петербурге
Япония выразит протест России из-за визита Мишустина на Итуруп
Умер заслуженный артист РФ Владимир Сканави
«Прямо сейчас я никто. Чернорабочий, который хочет выиграть медальку». Вяхирева забыла про золото Рио и думает только о Токио
vs
0
Офсайд