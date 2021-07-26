Веснина поделилась эмоциями после выхода в 1/4 финала парного турнира Олимпиады с Кудерметовой

Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала выход в 1/4 финала Олимпиады в паре с Вероникой Кудерметовой.

«Я сегодня в одиночном разряде не чувствовала той свежести, потому что вчерашний матч вытащил из меня много сил. Жара и влажность очень утомляют. Джорджи играет широко и быстро. Она резкий игрок. Для этого нужны очень свежие ноги, у меня их сегодня не было. Не сложилось с одиночным матчем. Сразу же после игры я перестроила себя на пару. Все свои силы и мысли я отдала для того, чтобы выиграть.



Мы с Вероникой хорошая пара. Мы прошли непростой путь, чтобы играть здесь, на Олимпиаде. Очень рада, что получилось выиграть такой сложный матч против непростых соперниц. Я знаю их давно. Это опасные соперницы, которые знают, как выигрывать парные матчи», — рассказала Веснина.