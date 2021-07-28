Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

Карацев — о выступлении в миксте с Весниной: «Сделали максимум возможного, все получилось»

10:20
Теги:

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в четвертьфинал олимпийских соревнований в миксте. Веснина и Карацев в первом круге обыграли со счетом 6:4, 6:2 «посеянных» под первым номером французов Кристину Младенович и Николя Маю.

— Как оцените игру?

— Матч был очень напряженным, не зря они первые «сеяные» в миксте. Мы сделали максимум возможного, все получилось. Играли сегодня хорошо, — сказал Карацев.

— Как после 30 лет играть по два матча в день?

— Это тяжело. Нужно справиться с таким давлением и нагрузкой. Но Лена справляется.

— Как помогаете Лене?

— Лена хорошо закрывает свою часть, большой опыт. В остальном я пытаюсь делать все как надо.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора

Читайте также

Скандал на Олимпиаде! Иностранный журналист атаковал Медведева вопросом о «русских обманщиках»
Байлз отказалась от участия в многоборье, чтобы сосредоточиться на своем здоровье
«Он оседлал меня, и я бросил его головой в урну». Как Масвидаль отметелил двух опасных ребят в ночном клубе Китая
В Госдуме призвали лишить аккредитации журналиста, провоцировавшего Медведева на Олимпиаде
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события