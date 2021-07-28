Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в четвертьфинал олимпийских соревнований в миксте. Веснина и Карацев в первом круге обыграли со счетом 6:4, 6:2 «посеянных» под первым номером французов Кристину Младенович и Николя Маю.

— Как оцените игру?

— Матч был очень напряженным, не зря они первые «сеяные» в миксте. Мы сделали максимум возможного, все получилось. Играли сегодня хорошо, — сказал Карацев.

— Как после 30 лет играть по два матча в день?

— Это тяжело. Нужно справиться с таким давлением и нагрузкой. Но Лена справляется.

— Как помогаете Лене?

— Лена хорошо закрывает свою часть, большой опыт. В остальном я пытаюсь делать все как надо.