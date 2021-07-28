Карацев — о выступлении в миксте с Весниной: «Сделали максимум возможного, все получилось»
10:20
Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев вышли в четвертьфинал олимпийских соревнований в миксте. Веснина и Карацев в первом круге обыграли со счетом 6:4, 6:2 «посеянных» под первым номером французов Кристину Младенович и Николя Маю.
— Как оцените игру?
— Матч был очень напряженным, не зря они первые «сеяные» в миксте. Мы сделали максимум возможного, все получилось. Играли сегодня хорошо, — сказал Карацев.
— Как после 30 лет играть по два матча в день?
— Это тяжело. Нужно справиться с таким давлением и нагрузкой. Но Лена справляется.
— Как помогаете Лене?
— Лена хорошо закрывает свою часть, большой опыт. В остальном я пытаюсь делать все как надо.
Читайте также
«Он оседлал меня, и я бросил его головой в урну». Как Масвидаль отметелил двух опасных ребят в ночном клубе Китая
5
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю