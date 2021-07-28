Веснина рассказала, что необходимо для успешного выступления в миксте

Российская теннисистка Елена Веснина после победы в миксте с Асланом Карацевым на Олимпиаде в Токио рассказала, что необходимо для успешного выступления в парном разряде.

— Что нужно в теннисе для успеха в миксте?

— Напарники должны хотя бы хорошо общаться. У нас Аслан тихий, скромный парень, я чуть поактивнее в плане болтовни на корте. Наверное, мы хорошо друг друга дополняем в этом плане. На «Ролан Гарросе» у нас сразу все начало получаться. С моим опытом я быстро поняла, что с Асланом мне комфортно на корте, надо максимально долго сохранять это ощущение.

— Вы уделяли внимание миксту при подготовке?

— У нас и «Ролан Гаррос» был подготовкой к Олимпиаде. Еще должны были сыграть на «Уимблдоне», но у меня была травма.

Веснина и Карацев победили французов Кристину Младенович и Николя Маю в 1/8 финала микста на Олимпиаде в Токио.