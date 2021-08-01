Карацев хотел повесить Весниной золотую медаль на церемонии награждения Олимпиады
17:03
Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева в финале олимпийского турнира в смешанном разряде.
На церемонию награждения медали на подносе вынесла двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член комиссии атлетов Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева.
Карацев взял золотую медаль и хотел надеть ее на Веснину. Она указала ему на ошибку, а затем повесила серебро на шею партнера.
Павлюченкова в шутку стала надевать на себя вторую золотую медаль, а потом все же повесила ее Рублеву.
Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев.
Российские теннисисты впервые выиграли золотые медали Олимпиады в смешанном разряде.
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