Карацев хотел повесить Весниной золотую медаль на церемонии награждения Олимпиады

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев победили соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева в финале олимпийского турнира в смешанном разряде.

На церемонию награждения медали на подносе вынесла двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член комиссии атлетов Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева.

Карацев взял золотую медаль и хотел надеть ее на Веснину. Она указала ему на ошибку, а затем повесила серебро на шею партнера.

Павлюченкова в шутку стала надевать на себя вторую золотую медаль, а потом все же повесила ее Рублеву.

Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев.

Российские теннисисты впервые выиграли золотые медали Олимпиады в смешанном разряде.