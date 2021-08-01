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Хачанов проиграл первый сет Звереву в финале Олимпиады

12:00
Карен Хачанов. Фото AFP
Карен Хачанов. Фото AFP
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Российский теннисист Карен Хачанов уступил в первом сете финала мужского теннисного турнира Олимпийских игр в Токио немцу Александру Звереву — 3:6.

Немецкому спортсмену удалось дважды использовать брейк-пойнты — в третьем и девятом геймах.

В полуфинале россиянин был сильнее Пабло Карреньо-Бусты, а Зверев обыграл Новака Джоковича.

Все события девятого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

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