Теннис на Олимпиаде: финалы Хачанова и российских пар в миксте — расписание и результаты
В воскресенье на Олимпийских играх пройдут финалы теннисного турнира в парном разряде у женщин, мужском одиночном разряде и миксте.
В финале Токио-2020 россиянин Карен Хачанов противостоит русскому немцу Саше Звереву.
В смешанных дуэтах золото разыгрывают пары Елена Веснина / Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев.
Олимпийские игры-2020. Токио. Теннис 1 августа
09.00. Женщины. Парный разряд. Финал
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) — Белинда Бенчич / Виктория Голубич (Швейцария)
10.30. Мужчины. Одиночный разряд. Финал
Карен Хачанов (Россия) — Александр Зверев (Германия)
12.00. Микст. Финал
Елена Веснина / Аслан Карацев — Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев
Смотреть прямые трансляции финалов теннисного турнира на Олимпиаде в воскресенье, 1 августа, можно будет на телеканале «Матч Игра» или сайте Первого канала.
Все события девятого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.
Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.
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