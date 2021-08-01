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Теннис на Олимпиаде: финалы Хачанова и российских пар в миксте — расписание и результаты

00:20
Карен Хачанов. Фото AFP
Карен Хачанов. Фото AFP
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Решающие матчи в теннисном турнире Олимпийских игр-2020 1 августа с участием российских теннисистов.

В воскресенье на Олимпийских играх пройдут финалы теннисного турнира в парном разряде у женщин, мужском одиночном разряде и миксте.

В финале Токио-2020 россиянин Карен Хачанов противостоит русскому немцу Саше Звереву.

В смешанных дуэтах золото разыгрывают пары Елена Веснина / Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев.

Олимпийские игры-2020. Токио. Теннис 1 августа

09.00. Женщины. Парный разряд. Финал

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия) — Белинда Бенчич / Виктория Голубич (Швейцария)

10.30. Мужчины. Одиночный разряд. Финал

Карен Хачанов (Россия) — Александр Зверев (Германия)

12.00. Микст. Финал

Елена Веснина / Аслан Карацев — Анастасия Павлюченкова / Андрей Рублев

Смотреть прямые трансляции финалов теннисного турнира на Олимпиаде в воскресенье, 1 августа, можно будет на телеканале «Матч Игра» или сайте Первого канала.

Все события девятого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады — в разделе Токио-2020.

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