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Хачанов раскритиковал организаторов теннисного турнира за раннее начало матчей в жару

09:01
Карен Хачанов. Фото AFP
Карен Хачанов. Фото AFP
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Российский теннисист Карен Хачанов раскритиковал организаторов теннисного турнира Олимпиады в Токио за раннее начало матчей в жару.

— Каково выступать в таких условиях? У организаторов не просили ставить игры на более позднее время?

— Мы просили... Я не очень понимаю... Не хочу показаться привередливым и каким-то слабым — наоборот, считаю себя достаточно сильным физически, — но играть при такой жаре, чтобы умирать на корте... Другие виды проводятся в зале под кондиционером, кто-то играет на улице, но начинают раньше. Не вижу причин, по которым нельзя начинать игры в 16-17 часов. Тут хорошее освещение, да, вечером будет так же душно и жарко, но не будет этого солнца. Разницу в 10 градусов чувствуешь спокойно. Почему так не делают, я не знаю.

Сегодня, 28 июля, россиянину Даниилу Медведеву стало плохо во время матча. Ему даже пришлось вызвать врача на корт.

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Артем Калинин все материалы автора

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