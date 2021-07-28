Хачанов раскритиковал организаторов теннисного турнира за раннее начало матчей в жару

Российский теннисист Карен Хачанов раскритиковал организаторов теннисного турнира Олимпиады в Токио за раннее начало матчей в жару.

— Каково выступать в таких условиях? У организаторов не просили ставить игры на более позднее время?

— Мы просили... Я не очень понимаю... Не хочу показаться привередливым и каким-то слабым — наоборот, считаю себя достаточно сильным физически, — но играть при такой жаре, чтобы умирать на корте... Другие виды проводятся в зале под кондиционером, кто-то играет на улице, но начинают раньше. Не вижу причин, по которым нельзя начинать игры в 16-17 часов. Тут хорошее освещение, да, вечером будет так же душно и жарко, но не будет этого солнца. Разницу в 10 градусов чувствуешь спокойно. Почему так не делают, я не знаю.

Сегодня, 28 июля, россиянину Даниилу Медведеву стало плохо во время матча. Ему даже пришлось вызвать врача на корт.