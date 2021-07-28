Россиянин Карен Хачанов рассказал о ходе матча 1/8 финала теннисного турнира в рамках олимпийских игр против аргентинца Диего Шварцман.

— Матч начали, вроде бы, спокойно. Что случилось потом?

— Ничего не случилось. Соперник тоже умеет играть в теннис. Первый сет был относительно легкий — я сегодня начал наиболее хорошо по сравнению с другими матчами. Заиграл в ту игру, в которую и хотел — агрессивно входил в корт. Сегодня было еще душнее и жарче, чем до этого. Это тоже давило на голову — не хотелось играть длинные розыгрыши. И все удачно складывалось для меня: хорошо принимал и подавал. Кажется, соперник тоже не ожидал, что мне так будет легко. А со второго сета завязалась борьба. Он начал попадать, поддавливать меня. Ну и второй сет я проиграл — бывает, что тут сказать, — сказал Хачанов.

В четвертьфинале соперником Хачанова станет победитель пары Уго Умбер (Франция, 14) — Стефанос Циципас (Греция, 3).