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Веснина и Карацев вышли в четвертьфинал Олимпиады в миксте

09:47
Аслан Карацев. Фото Reuters
Аслан Карацев. Фото Reuters
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Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев победили французов Кристину Младенович и Николя Маю в 1/8 финала микста на Олимпиаде в Токио.

Встреча длилась 1 час 10 минут. Россияне выиграли матч со счетом 6:4, 6:2.

В четвертьфинале Веснина и Карацев сыграют с победителем игры Паула Бадоса/Пабло Карреньо Буста — Ига Швентек/Лукаш Кубот.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Микст

Парный разряд

1-й круг

Елена Веснина / Аслан Карацев (Россия) — Кристина Младенович / Николя Маю (Франция) — 6:4, 6:2

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Иван Торопцев все материалы автора

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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события