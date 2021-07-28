Веснина и Карацев вышли в четвертьфинал Олимпиады в миксте

Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев победили французов Кристину Младенович и Николя Маю в 1/8 финала микста на Олимпиаде в Токио.

Встреча длилась 1 час 10 минут. Россияне выиграли матч со счетом 6:4, 6:2.

В четвертьфинале Веснина и Карацев сыграют с победителем игры Паула Бадоса/Пабло Карреньо Буста — Ига Швентек/Лукаш Кубот.

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Микст

Парный разряд

1-й круг

Елена Веснина / Аслан Карацев (Россия) — Кристина Младенович / Николя Маю (Франция) — 6:4, 6:2