Веснина и Карацев вышли в четвертьфинал Олимпиады в миксте
09:47
Российские теннисисты Елена Веснина и Аслан Карацев победили французов Кристину Младенович и Николя Маю в 1/8 финала микста на Олимпиаде в Токио.
Встреча длилась 1 час 10 минут. Россияне выиграли матч со счетом 6:4, 6:2.
В четвертьфинале Веснина и Карацев сыграют с победителем игры Паула Бадоса/Пабло Карреньо Буста — Ига Швентек/Лукаш Кубот.
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Микст
Парный разряд
1-й круг
Елена Веснина / Аслан Карацев (Россия) — Кристина Младенович / Николя Маю (Франция) — 6:4, 6:2
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
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