Олимпиада
Токио-2020
Теннис
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Теннис

Швейцарская теннисистка Бенчич победила Рыбакину из Казахстана и вышла в финал Олимпиады в Токио

11:57
Белинда Бенчич. Фото AFP
Белинда Бенчич. Фото AFP
Теги:

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в финал Олимпиады в Токио в одиночном разряде у женщин.

В полуфинале Бенчич оказалась сильнее Елены Рыбакиной из Казахстана — 7:6 (7:2), 4:6, 6:3.

В финале Олимпиады Бенчич встретится с победителем матча Элина Свитолина (Украина) — Маркета Вондроушова (Чехия).

Теннис

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

1/2 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Наш рапирист погиб от укола в глаз — почему подобное в Токио невозможно. Рассказываем о трагедии, изменившей мир фехтования
Выпавший во время схватки телефон, родство с великим борцом, огромная сила. Что известно о Мадине Таймазовой
«Фиорентина» предложила Кокорина турецким и российским клубам
Фехтование на Олимпиаде: Россия — в финале после победы над США, расписание и результаты 29 июля
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд