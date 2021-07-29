Швейцарская теннисистка Бенчич победила Рыбакину из Казахстана и вышла в финал Олимпиады в Токио
11:57
Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич вышла в финал Олимпиады в Токио в одиночном разряде у женщин.
В полуфинале Бенчич оказалась сильнее Елены Рыбакиной из Казахстана — 7:6 (7:2), 4:6, 6:3.
В финале Олимпиады Бенчич встретится с победителем матча Элина Свитолина (Украина) — Маркета Вондроушова (Чехия).
Теннис
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
1/2 финала
Белинда Бенчич (Швейцария) — Елена Рыбакина (Казахстан) — 7:6 (7:2), 4:6, 6:3
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