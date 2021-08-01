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Хачанов: «Доволен Олимпиадой. Для меня серебро — хороший результат»

13:20
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Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал поражение от немца Александра Зверева (3:6, 1:6) в финале одиночного мужского турнира на Олимпиаде в Токио.

«Олимпиада для меня стоит в одном ряду с турнирами Большого шлема. Поэтому я очень сильно хотел сюда приехать, готовился, настраивался… Если бы мне сказали раньше, что я буду серебряным медалистом, я был бы счастлив. Но всегда хочешь большего, поэтому сегодня, конечно, хотелось выиграть.

Для меня серебро — хороший результат. Я счастлив, что сыграл тут несколько хороших матчей, очень доволен турниром. Поздравляю Пабло Карреньо-Бусту с бронзой. Он тоже большой молодец», — сказал Хачанов.

В матче за бронзу испанец Пабло Карреньо-Буста победил серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

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Артем Калинин все материалы автора

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