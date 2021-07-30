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Елена Веснина прокомментировала выход в финал микста на Олимпиаде в Токио

16:01
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Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала выход в финал микста на Олимпиаде в Токио.

«Русский финал — это круто! Как теперь будем общаться до финала с Настей и Андреем? Отлично будем общаться. Будем друг друга поздравлять», — сказала Веснина.

Сегодня, 30 июля Веснина в паре с Асланом Карацевым победила сербов Нину Стоянович и Новака Джоковича в полуфинале Олимпиады. В финале Игр Веснина и Карацев сыграют против другой российской пары, Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев.

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Артем Калинин все материалы автора

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