Елена Веснина прокомментировала выход в финал микста на Олимпиаде в Токио
16:01
Российская теннисистка Елена Веснина прокомментировала выход в финал микста на Олимпиаде в Токио.
«Русский финал — это круто! Как теперь будем общаться до финала с Настей и Андреем? Отлично будем общаться. Будем друг друга поздравлять», — сказала Веснина.
Сегодня, 30 июля Веснина в паре с Асланом Карацевым победила сербов Нину Стоянович и Новака Джоковича в полуфинале Олимпиады. В финале Игр Веснина и Карацев сыграют против другой российской пары, Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублев.
Читайте также
9
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю