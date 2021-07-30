Тарпищев заявил, что не ожидал русского финала в миксте на Олимпиаде в Токио
16:01
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказался о победе Елены Весниной и Аслана Карацева в полуфинале Олимпиады в миксте. Они победили сербов Нину Стоянович и Новака Джоковича со счетом 7:6 (7:4), 7:5.
«Русский финал в миксте не ожидали. За полгода создали две пары. Закалились наши ребята. Сейчас они в хорошей форме.
Кто фаворит? Разве можно об этом говорить? Наши же играют, не будем об этом говорить", — сказал Тарпищев.
30 июля еще одна российская пара Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев в полуфинале победили австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса (5:7, 6:4, 13:11).
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