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Червиченко высказался о поражении Медведева в 1/4 финала Олимпиады

14:34
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Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» поражение российского теннисиста Даниила Медведева в 1/4 финала от испанца Пабло Карреньо-Бусты (2:6, 6:7 (5:7)) на Олимпиаде-2020.

«Карреньо-Буста — очень хороший теннисист. Тем более его победу можно было ожидать, потому что Медведев в предыдущем матче еле дожил до конца. Жаркая погода, духота и влажность тоже очень сказались на игре. Испанцы — теплолюбивый народ, для них совершенно нормально играть в такую погоду. Медведеву же игра далась через силу. Также концентрация очень важна, а когда постоянно придавливает жара, не всегда получается хорошо сыграть. Ну и маленькие ошибки тоже многое решили», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Также Червиченко оценил шансы Карена Хачанова в полуфинале с Карреньо-Бустой.

«Вполне возможно, что Карен выиграет. Это равные по уровню соперники. Хачанов сейчас на подъеме, неплохо выглядит. В полуфинале будет игра нервов. Медведев проиграл еще потому, что слишком сильно себя заводил. Его эмоции перезашкаливали. Хачанов же спокойный, в отличие от Рублева и Медведева. Это пойдет ему в плюс», — добавил Червиченко «СЭ».

30 июля (в 09.00 по мск) в полуфинале мужского одиночного турнира Олимпийских игр в Токио (Япония) Карреньо-Буста сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

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