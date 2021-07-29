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Кафельников отреагировал на поражение Медведева в четвертьфинале Олимпиады

14:30
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников отреагировал на поражение Даниила Медведева в четвертьфинальном матче Олимпиады в Токио от испанца Пабло Карреньо Бусты — 2:6, 6:7 (5:7).

«У Медведева не получилась сегодня игра. Я сам не понимаю, что случилось сегодня с Даниилом. Скорее всего, его поражение заключается в эмоциональном состоянии перед матчем. Он просто не настроился на соперника. Сегодня он мог бы на корте оставить больше, чем сделал», — сказал Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Соперником испанца по полуфиналу станет россиянин Карен Хачанов.

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