Кафельников отреагировал на поражение Медведева в четвертьфинале Олимпиады
14:30
Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников отреагировал на поражение Даниила Медведева в четвертьфинальном матче Олимпиады в Токио от испанца Пабло Карреньо Бусты — 2:6, 6:7 (5:7).
«У Медведева не получилась сегодня игра. Я сам не понимаю, что случилось сегодня с Даниилом. Скорее всего, его поражение заключается в эмоциональном состоянии перед матчем. Он просто не настроился на соперника. Сегодня он мог бы на корте оставить больше, чем сделал», — сказал Кафельников в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.
Соперником испанца по полуфиналу станет россиянин Карен Хачанов.
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