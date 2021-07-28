Медведев попросил медицинскую помощь в матче с Фоньини
05:49
Российскому теннисисту Даниилу Медведеву потребовалась медицинская помощь во время матча Олимпийских игр. Игра с итальянцем Фабио Фоньини была приостановлена.
Медицинский персонал оказывал помощь Даниилу, который показывал на живот. Счет 5:2 в пользу россиянина, который должен подавать на сет.
Спустя несколько минут после оказания помощи российскому теннисисту игра была продолжена.
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