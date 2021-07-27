Чемпион болеет за Хабиба, Махачева, Волкова и Яна.

Владислав Ларин поставил точку в потрясающем выступлении сборной России по тхэквондо на Олимпийских играх в Токио. В финале турнира в весовой категории свыше 80 кг он победил македонца Деяна Георгиевски, который до этого выиграл у основных конкурентов Влада — кубинца Рафаэля Альбу и корейца Ин Ке Дона. После победы Ларин дал пресс-конференцию.

О финале

— Мы брали во внимание опыт предыдущих Олимпийских игр, где уже случалось, что далеко проходили люди, от которых этого вообще никто не ожидал. Когда Деян дошел до финала, мы подготовили геймплан, я вышел с четким пониманием, что от меня требуется.

Когда оставалась минута и я вел всего в два балла, то четко понимал, что нужно делать. Можно так сказать — я был больше готов к победе, чем мой оппонент.

Всем ли я доволен? Хотелось бы, чтобы финал прошел менее напряженно, чтобы был больший отрыв, но в целом я доволен. Все супер.

Сейчас столько всего перемешано, что я в полной мере даже не осознал, что произошло. Меня переполняет гордость за нашу команду, за нашу страну.

О своем весе

— Сегодня на взвешивании я показал 93,6 кг. Это мой комфортный рабочий вес.

О триумфе сборной России

— Тут нет одного ключевого фактора, тут совокупность — и характер, и упорная работа, и отношение спортсменов к соревнованиям, и конкурентная среда внутри команды, и правильные советы тренеров — в принципе у нас очень грамотный тренерский штаб, план подготовки к Олимпийским играм был хорошо спланирован. Уровень тхэквондо у нас в стране растет.

Как будем праздновать? В Токио, возможно, и будет празднование, но в формате мини — у нас в три ночи самолет, надо еще успеть сумку собрать. А дома наверняка отметим это дело.

О статусе фаворита

— Я не придавал этому значения. Меня это никак не напрягало ни психологически, ни физически. Понятно, что люди будут готовиться на первого номера рейтинга. Для меня это дополнительная мотивация.

Об участии в Олимпиаде-2024

— Если мой организм позволит это сделать, то, конечно, с великой радостью поеду на следующие Олимпийские игры.

Тхэквондо — спорт для тех, кому меньше 30? По большей части вы, конечно, правы. Все упирается в сгонку веса. Чем взрослее человек, тем тяжелее ему держать весовую категорию — особенно в легких весах, где текучка просто сумасшедшая. Если взять средний возраст весовых категорий, то чем тяжелее категория, тем он больше. В тяжелой весовой категории — это 26-27 лет, в категории 54-58 кг — лет 18.

Об ММА

— Конечно, слежу за миром единоборств, в том числе за UFC. Болею за всех наших ребят — за Хабиба, Ислама Махачева, Александра Волкова, Петра Яна. Ребята показывают достойный уровень. Есть что взять для себя, что привнести в наш вид спорта. Опять же их подход к делу. Если есть возможность поучиться — надо учиться.

О том, зачем смотреть тхэквондо

— Это очень красивый вид спорта, зрелищный. Думаю, людям, которые смотрят ММА, будет чему поучиться у нас — как минимум чувству дистанции, чувству момента. Для собственного развития можно посмотреть — и насладиться красотой этого вида спорта: тут очень много ударов [ногой] в голову, очень много ударов [ногой] с вращением. Есть все то, что любят зрители.