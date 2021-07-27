Российский тхэквондист Ларин вышел в полуфинал Олимпиады

Российский тхэквондист Владислав Ларин в 1/4 финала олимпийского турнира свыше 80 кг одержал победу над словенцем Иваном Трайковичем.

25-летний россиянин победил со счетом 16:3. В полуфинале Ларин встретится с китайцем Сунь Хонджи. Поединок пройдет сегодня, 27 июля, и начнется в 10.15 мск.

Тхэквондо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

свыше 80 кг

1/4 финала

Иван Трайкович (Словения) — Владислав Ларин (Россия) — 3:16