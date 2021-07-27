Российский тхэквондист Ларин вышел в полуфинал Олимпиады
09:11
Российский тхэквондист Владислав Ларин в 1/4 финала олимпийского турнира свыше 80 кг одержал победу над словенцем Иваном Трайковичем.
25-летний россиянин победил со счетом 16:3. В полуфинале Ларин встретится с китайцем Сунь Хонджи. Поединок пройдет сегодня, 27 июля, и начнется в 10.15 мск.
Тхэквондо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
свыше 80 кг
1/4 финала
Иван Трайкович (Словения) — Владислав Ларин (Россия) — 3:16
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