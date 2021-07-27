Российский тхэквондист Ларин вышел в четвертьфинал Олимпиады после победы над знаменитым знаменосцем из Тонга

Российский тхэквондист Владислав Ларин в 1/8 финала олимпийского турнира свыше 80 кг одержал победу над Пита Тауфатофуа из Тонга.

25-летний россиянин победил со счетом 24:3. В четвертьфинале Ларин встретится со словенцем Иваном Трайковичем. Поединок пройдет сегодня, 27 июля, и начнется в 8:45 мск.

Владислав Ларин (справа) и Пита Тауфатофуа. Фото Reuters

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Владислав Ларин (Россия) — Пита Тауфатофуа (Тонга) — 24:3