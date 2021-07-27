Российский тхэквондист Ларин вышел в четвертьфинал Олимпиады после победы над знаменитым знаменосцем из Тонга
06:05
Российский тхэквондист Владислав Ларин в 1/8 финала олимпийского турнира свыше 80 кг одержал победу над Пита Тауфатофуа из Тонга.
25-летний россиянин победил со счетом 24:3. В четвертьфинале Ларин встретится со словенцем Иваном Трайковичем. Поединок пройдет сегодня, 27 июля, и начнется в 8:45 мск.
Владислав Ларин (справа) и Пита Тауфатофуа. Фото Reuters
Тхэквондо
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
свыше 80 кг
1/8 финала
Владислав Ларин (Россия) — Пита Тауфатофуа (Тонга) — 24:3
Опрос
проголосовало: 313Все опросы
Сколько золотых медалей будет у России на Олимпиаде-2020?
Читайте также
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю