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Российский тхэквондист Ларин вышел в четвертьфинал Олимпиады после победы над знаменитым знаменосцем из Тонга

06:05
Пита Тауфатофуа на открытии Игр. Фото AFP Владислав Ларин (справа) и Пита Тауфатофуа. Фото Reuters
Пита Тауфатофуа на открытии Игр. Фото AFP
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Российский тхэквондист Владислав Ларин в 1/8 финала олимпийского турнира свыше 80 кг одержал победу над Пита Тауфатофуа из Тонга.

25-летний россиянин победил со счетом 24:3. В четвертьфинале Ларин встретится со словенцем Иваном Трайковичем. Поединок пройдет сегодня, 27 июля, и начнется в 8:45 мск.

Владислав Ларин (справа) и Пита Тауфатофуа. Фото Reuters
Владислав Ларин (справа) и Пита Тауфатофуа. Фото Reuters

Тхэквондо

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

свыше 80 кг

1/8 финала

Владислав Ларин (Россия) — Пита Тауфатофуа (Тонга) — 24:3

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Сергей Разин все материалы автора

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