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Тарасова — о золоте Колесниченко и Ромашиной: «Этими девочками можно только восхищаться!»

14:57
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Фото Getty Images
Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Фото Getty Images
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на победу российского дуэта Светланы Ромашиной и Светланы Колесниченко в соревнованиях по синхронному плаванию на Олимпийских играх в Токио.

«Этими девочками можно только восхищаться! Хочу поздравить в первую очередь Татьяну Николаевну Покровскую. За кого она не возьмется, все чемпионы! И хочу поздравить девочек, в которых она верила. Они ее не подвели. Девочки, дорогие, поздравляю вас! Благодарю за наши эмоции. Татьяну Николаевну Покровскую любим все больше и больше, потому что понимаем, что незаменимых людей у нас есть!» — сказала Тарасова «СЭ».

Российский дуэт набрал 195,9079 балла в финале. Второе место — у китаянок Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь (192,4499), на третьей строчке — украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620). Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой.

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Сергей Федоров все материалы автора

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