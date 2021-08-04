Ромашина — первая в мире шестикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании
14:43
Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали победительницами соревнований среди дуэтов на Олимпийских играх в Токио.
31-летняя Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой. По количеству золотых наград она обошла Анастасию Давыдову и Наталью Ищенко.
Также Ромашина является 21-кратной чемпионкой мира, 13-кратной чемпионкой Европы.
Читайте также
Волейбол на Олимпиаде, женщины: расписание и результаты 1/4 финала, Россия — Бразилия и другие матчи
Спортивная гимнастика, Олимпиада-2020: время начала и где смотреть прямую трансляцию финалов в отдельных видах
54
Зачет
vs
8
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю