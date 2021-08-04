Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали победительницами соревнований среди дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

31-летняя Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой. По количеству золотых наград она обошла Анастасию Давыдову и Наталью Ищенко.

Также Ромашина является 21-кратной чемпионкой мира, 13-кратной чемпионкой Европы.