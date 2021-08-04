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Ромашина — первая в мире шестикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании

14:43
Светлана Ромашина. Фото Global Press
Светлана Ромашина. Фото Global Press
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Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина стали победительницами соревнований среди дуэтов на Олимпийских играх в Токио.

31-летняя Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой. По количеству золотых наград она обошла Анастасию Давыдову и Наталью Ищенко.

Также Ромашина является 21-кратной чемпионкой мира, 13-кратной чемпионкой Европы.

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Иван Шитик все материалы автора

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