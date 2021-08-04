Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала победу россиянок в синхронном плавании на Олимпийских играх в Токио — 2020.

«Нельзя говорить, была ли их победа ожидаемой. Такой труд, такие нервы. Вы же видели первое выступление, какие чудеса были с музыкальным сопровождением. Это такая тревога, но девчонки молодцы. Любая спортсменка, даже в статусе многократной олимпийской чемпионки, выходит и наравне со всеми борется и побеждает. Это еще раз говорит об их мастерстве, профессионализме и о безупречной школе синхронного плавания в нашей стране. От всей души их поздравляю, видела их выступление, болела за них. Конечно, в глубине души победа была ожидаемой, но это олимпийские игры, чего только не бывает на них. Еще одно золотишко в копилочку нашей сборной команды, здорово!», — сказала Хоркина в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ромашина и Колесниченко набрали 195,9079 балла в финале. Второе место — у китаянок Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь (192,4499), на третьей строчке — украинки Марта Федина и Анастасия Савчук (189,4620).

Светлана Ромашина стала шестикратной олимпийской чемпионкой, Колесниченко выиграла вторую золотую медаль Игр в карьере. Сборная России завоевала золото в дуэте на Олимпиаде в шестой раз подряд.