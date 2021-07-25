Африканцы жгут в плавании! 18-летний ноунейм победил на 400 м, девушка из ЮАР быстрее Ефимовой почти на две секунды

А вот наши пока не впечатляют.

Олимпийские игры. Плавание

Мужчины. 400 м, вольный стиль. 1. Ахмед Хафнауи (Тунис) — 3.43,36. 2. Джек Маклоулин (Австралия) — 3.43,52. 3. Киран Смит (США) — 3.43,94.

400 м, комплекс. 1. Чэйз Калиш (США) — 4.09,42. 2. Джей Литерланд (США) — 4.10,28. 3. Брендон Смит (Австралия) — 4.10,38.

Женщины. Эстафета 4х100 м, вольный стиль. 1. Австралия — 3.29,69. 2. Канада — 3.32,78. 3. США — 3.32,81.

400 м, комплекс. 1. Юи Оаси (Япония) — 4.32,08. 2. Эмма Вейант — 4.32,76. 3. Хали Фликингер (обе — США) — 4.34,90.

Главная сенсация воскресенья случилась в бассейне. 18-летний паренек из Туниса Ахмед Хафнауи, который выглядит как типичный ботаник, по-настоящему шокировал всех.

Следите за руками. Год назад его личный рекорд на 400 м был 3.49,90. В конце мая он проплыл 3.47,79. 15 июня — 3.46,16. Уже здесь, в Токио, на шару пролез в финал. Дал в квалификации по личнику — 3.45,68 — и счастливым заполз в решающий заплыв с последнего восьмого места. Девятого опередил на каких-то 0,14.

Олимпийская сказка

В воскресенье утром ожидалась страшная битва американцев и австралийцев. И те и другие накануне поигрывали мускулами, прекрасно понимая, что на этой дистанции есть только они — и все остальные. Но старт получился неожиданным. Тунисец с первых метров начал молотить как псих. Все ухмылялись. Мол, вот он, сопля зеленая, сразу видно — нет опыта. Так его сейчас вставит, что до финиша не доползет!

Но Ахмед выдержал в своем темпе и 100 м, и 200, а после 300 стало совсем уже интересно. Последняя сотня — и Хафнуи терпит! 3.43,46! Это фантастика. Австралиец Маклафин после финиша просто не понимал, как ему вести себя в такой ситуации. Он вроде бы сделал все: разменял гроссмейстерские 3.44, опередил обоих американцев и своего партнера по сборной, а все равно только второй. Причем проиграл парню, о котором прежде никогда не слышал.

Примерно такие же выпученные глаза были у Хафнуи. Он безумствовал от радости, но не отдавал ни малейшего отчета в том, как подобное вообще могло произойти. Олимпийская сказка как она есть.

Возможны абсолютно любые повороты

Российскому плаванию пока не до сказок. Как все началось с коронавируса Ильи Бородина, так пока и идет комом. Мартин Малютин, который напалмом жег на майском чемпионате Европы, остался даже без финала на все тех же 400 м. Проплыл в Токио на пять секунд хуже, чем двумя месяцами ранее в Будапеште. На пять! Мягко говоря, пик формы пришелся не туда. Ничем пока не отличились и остальные. Другое дело, что все по-настоящему наши виды еще впереди.

Еще в воскресенье вечером впервые вышла на старт Юлия Ефимова. Шестикратная чемпионка мира выступила в квалификации на 100 м брассом. Проплыла по своему лучшему результату в сезоне — 1.06,21. Но по части медальных перспектив все, прямо скажем, пока довольно туманно.

Понятно, что наша звезда еще добавит. Вот только остальные слишком хороши. Американка Лилли Кинг никому не проигрывала на этой дистанции пять лет подряд. Ее подруга по сборной и шведка плывут по 1.05,5. Ну а главный поставщик воскресного шок-контента в брассе — Татьяна Шонмейкер из ЮАР. 24-летняя африканка уже в квалификации проплыла... по олимпийскому рекорду — 1.04,82. По большому счету это вызов Лилли Кинг.

Ефимова пока не выглядит человеком, который может вмешаться в их борьбу. Но вы ведь помните, что это Олимпийские игры и тут возможны абсолютно любые повороты? Если не верите, спросите у Ахмеда Хафнуи.