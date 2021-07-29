Колесников талантлив до сумасшествия. Но выгрызать победы он пока не готов

Климент психологически пока не созрел для главных побед в своей карьере.

Весь пресс-центр с раннего утра прокручивал одну только тему: как завершится королевская стометровка?

— Буду болеть за Колесникова, — приятно порадовал меня двукратный олимпийский чемпион Яник Аньель. Француз, как и все здесь, с удовольствием делился прогнозами. — Есть ощущение, что Дрессел на спаде. Правда, не знаю, сможет ли Климент второй раз подряд проплыть ближе к 47,0. Но мне очень нравится этот парень. Я хочу, чтобы победил он. Так что — удачи, Россия!

Сомнения опытнейшего Аньеля относительно готовности Колесникова второй раз подряд проплыть стометровку на грани, оказались не беспочвенными. Климент резво начал, но, увы, навязать полноценной борьбы американской суперзвезде не смог. Вот у кого получилось, так это у Челмерса, олимпийского чемпиона Рио на этой дистанции. Американец и австралиец показали свои лучшие результаты в сезоне. Россиянин же проиграл очень много самому себе. В полуфинале у него было 47,11, а в финале — только 47,44.

Несопоставимо.

Равнение на Рылова

Колесников невероятно одаренный парень. Способен крушить мировые рекорды и обыгрывать кого угодно. Но есть стойкое ощущение, что к большим победам он пока не готов психологически. Не созрел.

На ЧМ-2019 Колесников выходил в финал на 50 м на спине, и никто в его победе тогда не сомневался — настолько хорош он был в квалификациях. Вопрос ставился так: будет мировой рекорд или нет? А в итоге Климент зажался и финишировал лишь третьим. Заметно проиграв себе же образца полуфинала.

Уже здесь, в Токио, именно он вышел с первым временем в решающий заплыв на сотне на спине. Исходя из того, как все складывалось, первым за 25 лет олимпийским чемпионом в российском плавании должен был стать именно он. Но 0,02 выгрыз у него Рылов.

Который, в свою очередь, к этой победе был готов абсолютно. Это в Рио, на своей первой Олимпиаде, Евгений перегорел — и упустил верный шанс победить на 200 м. Спустя пять лет он — совершенно другой человек. Гораздо более прожжённый и матерый. Он уже выигрывал чемпионат мира, будучи на грани — после финиша едва не потеряв от боли сознание. Он знает, каково выходить на главные старты в статусе фаворита. Он через столько прошел, что за свое загрызет в бассейне кого угодно.

Рылов извлек правильные уроки после горького опыта в Рио. И той злости хватает до сих пор.

Будем надеяться, то же теперь сделает Колесников. Для Климента Игры в Токио — первые в карьеры. Ему только-только исполнился 21 год. Есть все шансы, что следующий олимпийский цикл будет его. И к Парижу-24 он подойдет на пике карьеры.

Вероятно, перенос Олимпиады стоил Чупкову золота

А вот кого в Париже не будет, так это Антона Чупкова. Он тоже совсем молодой. 24 года. Но от плавания устал до безумия. Есть стойкое ощущение, что двукратного чемпиона мира в брассе несколько надломил перенос Олимпиады.

Антон намеревался поставить яркую точку в своей карьере в Токио-2020 и еще один внезапный год сборов и тренировок дался ему слишком тяжело психологически.

Сегодня в финале Чупков был сам не свой.

Начиналось все привычно. Первые 50 м — восьмой. 1,5 сек от лидера. 100 м — все так же последний, но разрывы уже чуть меньше. 150 м — четвертый! Ну что, теперь пошел, родной! В своем стиле! Как мы все уже привыкли.

Увы, но чуда на финише, как в Будапеште-2017 или Кванджу-2019, на этот раз не произошло. Включить знаменитый турбо-режим сегодня Антон не смог. Австралиец, который в итоге выиграл золото, проплыл последний полтинник почти на 0,8 быстрее Чупкова. А заключительные 50 м всегда были территорией россиянина.

В итоге у нашего чемпиона мира 2.07,24 — и обиднейшее четвертое место. Покажи он результат как на чемпионате Европы-2021 — в Токио было бы серебро.

— Никаких оправданий нет, — сразу отсек после финиша Чупков. А спустя несколько минут признался, что максимально близок к завершению карьеры. «На Олимпиаду в Париж я не собираюсь. На ЧМ-2022 — тоже. Сегодня был один из последних стартов в моей профессиональной карьере. Следующая цель — радоваться жизни».