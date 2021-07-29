Россиянин Жилкин не попал в финал Олимпиады на 200 метрах комплексом
06:30
Российский пловец Андрей Жилкин занял 15-е место в полуфинале Олимпиады на 200 метрах комплексным плаванием.
26-летний россиянин показал результат 1:59.05. Финал пройдет завтра, 30 июля, и начнется в 5:16 мск.
Плавание
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
200 м комплекс
Полуфиналы
1. Ван Шунь (Китай) — 1.56,22
2. Данкан Скотт (Великобритания) — 1.56,29
3. Дайя Сето (Япония) — 1.56,86
15. Андрей Жилкин (Россия) — 1.59,05
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