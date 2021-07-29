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Россиянин Жилкин не попал в финал Олимпиады на 200 метрах комплексом

06:30
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Российский пловец Андрей Жилкин занял 15-е место в полуфинале Олимпиады на 200 метрах комплексным плаванием.

26-летний россиянин показал результат 1:59.05. Финал пройдет завтра, 30 июля, и начнется в 5:16 мск.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

200 м комплекс

Полуфиналы

1. Ван Шунь (Китай) — 1.56,22

2. Данкан Скотт (Великобритания) — 1.56,29

3. Дайя Сето (Япония) — 1.56,86

15. Андрей Жилкин (Россия) — 1.59,05

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Сергей Разин все материалы автора

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