Плавание на Олимпиаде: Чупков и Колесников плывут за медалями, расписание и результаты 29 июля

Медальные заплывы на Олимпийских играх-2020 в Токио: расписание и результаты россиян.

В четверг, 29 июля, на Олимпиаде разыграют пять комплектов медалей в плавании, на четырех дистанциях выступят россияне.

Антон Чупков стартует в финале на 200-метровке брассом, Светлана Чимрова — на 200-метровке баттерфляем, а Климент Колесников — на 100-метровке вольным стилем. Также в эстафете 4х200 м вольным стилем у женщин выступит российская команда.

27 июля Колесников взял серебро на 100-метровке на спине, золото выиграл Евгений Рылов.

Олимпийские игры-2020. Токио. Плавание 29 июля

Финалы

04.30. Мужчины. 800 м, вольный стиль

04.40. Мужчины. 200 м, брасс

Наши: Антон Чупков.

05.20. Женщины. 200 м, баттерфляй

Наши: Светлана Чимрова.

05.25. Мужчины. 100 м, вольный стиль

Наши: Климент Колесников.

06.05. Женщины. 4х200 м, эстафета, вольный стиль

Наши: Анастасия Гуженкова, Виктория Саламатина, Вероника Андрусенко, Анна Егорова.

Смотреть прямые трансляции финалов и других заплывов в турнире пловцов на Олимпиаде в четверг, 29 июля, можно на Матч ТВ (и сайте компании).

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