Плавание на Олимпиаде: Чупков и Колесников плывут за медалями, расписание и результаты 29 июля
В четверг, 29 июля, на Олимпиаде разыграют пять комплектов медалей в плавании, на четырех дистанциях выступят россияне.
Антон Чупков стартует в финале на 200-метровке брассом, Светлана Чимрова — на 200-метровке баттерфляем, а Климент Колесников — на 100-метровке вольным стилем. Также в эстафете 4х200 м вольным стилем у женщин выступит российская команда.
27 июля Колесников взял серебро на 100-метровке на спине, золото выиграл Евгений Рылов.
Олимпийские игры-2020. Токио. Плавание 29 июля
Финалы
04.30. Мужчины. 800 м, вольный стиль
04.40. Мужчины. 200 м, брасс
Наши: Антон Чупков.
05.20. Женщины. 200 м, баттерфляй
Наши: Светлана Чимрова.
05.25. Мужчины. 100 м, вольный стиль
Наши: Климент Колесников.
06.05. Женщины. 4х200 м, эстафета, вольный стиль
Наши: Анастасия Гуженкова, Виктория Саламатина, Вероника Андрусенко, Анна Егорова.
Смотреть прямые трансляции финалов и других заплывов в турнире пловцов на Олимпиаде в четверг, 29 июля, можно на Матч ТВ (и сайте компании).
Все события шестого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.
Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады, плавание на Играх — в разделе Токио-2020.
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