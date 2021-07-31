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Плавание на Олимпиаде: расписание и результаты финалов с участием россиян 31 июля

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Плавание на Олимпиаде-2020 в Токио: 31 июля 2021 года. Фото Reuters
Плавание на Олимпиаде-2020 в Токио: 31 июля 2021 года. Фото Reuters
Теги:
Медальные заплывы на Олимпийских играх-2020 в Токио с участием россиян в субботу.

31 июля на Олимпиаде будут определены обладатели четырех комплектов наград в плавании. В трех финалах участвуют россияне.

Олимпийские игры-2020. Токио. Плавание 31 июля

Финалы

04.30. Мужчины. 100 м, баттерфляй

Наши: Андрей Минаков.

04.40. Женщины. 200 м, спина

04.50. Женщины. 800 м, вольный стиль

Наши: Анастасия Кирпичникова.

05.40. Микст. 4х100 м, комбинированная эстафета

Наши: сборная России.

Смотреть прямые трансляции финалов и других заплывов в турнире пловцов на Олимпиаде в субботу, 31 июля, можно на Первом канале (и сайте компании).

Все события восьмого дня Игр — в нашей онлайн-трансляции.

Расписание и результаты, медальный зачет и обзоры Олимпиады, плавание на Играх — в разделе Токио-2020.

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