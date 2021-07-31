Российские пловцы заняли седьмое место Олимпиады в смешанной эстафете 4x100

Российская команда в составе Евгения Рылова, Кирилла Пригоды, Светланы Чимровой и Марии Каменевой заняли седьмое место Олимпиады в смешанной эстафете 4x100 м комбинацией.

Россияне показали результат 3:42.45. Золотую медаль с новым олимпийским рекордом завоевала сборная Великобритании 3:37.58, серебро у Китая 3:38.86, замкнули тройку призеров австралийцы 3:38.95.

Российская команда на Олимпиаде-2020 завоевала 5 медалей в плавании: 2 золота, 2 серебра и бронзу.

Плавание

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Смешанная комбинированная эстафета 4х100 м

Финал

1. Великобритания (Кэтлин Доусон, Адам Пити, Джеймс Гай, Анна Хопкин) — 3.37,58 МР

2. Китай (Сюй Цзяюй, Янь Зибэй, Чжан Юйфэй, Ян Цзюньсюань) — 3.38,86

3. Австралия (Кайли Маккеон, Айзек Стабблети-Кук, Мэттью Темпл, Эмма Маккеон) — 3.38,95

7. Россия (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова, Мария Каменева) — 3.42,45