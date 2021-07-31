Минаков считает, что разговоры о медалях Олимпиады эмоционально повлияли на него и других пловцов

Российский пловец Андрей Минаков поделился впечатлениями от четвертого места в финальном заплыве Олимпиады-2020 на 100 метрах баттерфляем.

«Хотелось бы вернуться домой с медалью. Что мне очень не нравится, так это разговоры о том, что у нас есть шансы на медали, в той же эстафете 4x100. Я считаю, что это эмоционально повлияло как на ребят, так и на меня: мы настраивались биться за медаль, но, к сожалению, не получилось. Нужно было эмоционально перенастроиться. Но все идет своим чередом, это судьба — ее не нужно тревожить: если проигрываешь сегодня, значит, жизнь готовит крупную победу завтра», — приводит слова Минакова ТАСС.

19-летний россиянин показал результат 50.88. Золотую медаль с новым мировым рекордом завоевал американец Калэб Дрессел (49.45), серебро у венгра Кристова Милака (49.68), замнкул тройку призеров швейцарец Ноэ Понти (50.74).