Американец Дрессел с мировым рекордом завоевал золотую медаль Олимпиады на 100 метрах баттерфляем, Минаков — четвертый
04:35
Российский пловец Андрей Минаков занял четвертое место Олимпиады на 100 метрах баттерфляем.
19-летний россиянин показал результат 50.88. Золотую медаль с новым мировым рекордом завоевал американец Калеб Дрессел , серебро у венгра Криштова Милака (49.68), замнкул тройку призеров швейцарец Ной Понти (50.74).
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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