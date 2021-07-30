Американский журналист поддержал слова пловца Мерфи: «Российские спортсмены обманывали раньше»
Американский журналист Yahoo Sports Генри Башнелл прокомментировал слова пловца Райана Мерфи, который проиграл россиянину Евгению Рылову на дистанции 200 метров на спине.
После заплыва американец сказал следующее: «Очень психологически непросто от ощущения, что я участвовал в заплыве, который, возможно, не был чистым». Это вызвало волну обсуждений, а пловец получил долю критики.
«Мерфи посчитал нужным это сказать, и он прав. Это необходимое заявление, поскольку российские спортсмены обманывали раньше и мы никогда не узнаем, кто именно это делал. Судя по всему, властям на это наплевать. У нас нет доказательств, что Рылов или кто-то другой обманывал, но есть логичные подозрения. Именно это имел в виду Мерфи», — написал Башнелл в статье.
Позже Мерфи принес извинения и пояснил, что ни в коем случае не имел в виду Рылова, а говорил об общей ситуации в плавании.
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