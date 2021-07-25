Журова: «Я очень рада, что первое золото именно в стрельбе. Девчонки молодцы!»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на победу россиянки Виталины Бацарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио.

«Я очень рада, что наше первое золото именно в стрельбе. Я очень люблю этот вид спорта. В стрельбе разыгрывается много медалей. Успех наших стрелков дает уверенность всем российским спортсменам. Когда я была сама на Олимпийских играх, то с удовольствием ходила на стрельбу. Это очень интересно, зрелищно и волнительно. Эмоции очень яркие, хотя ребята их и сдерживают! Наши девчонки молодцы! Начали с серебра и золота, с почином их», — сказала Журова «СЭ».

Журова также отметила, что российским спортсменам необходимо попасть в тройку общего медального зачета.

«Торжественное поздравление, конечно, будет проводиться после Олимпиады. Надеюсь, что у нас все будет нормально. Пока мы молодцы. В тройку нужно обязательно попадать. Смотришь на японцев и понимаешь, что они очень правильно сделали. Сделали график Олимпиады таким, чтобы их виды спорта были первыми. Порадовали болельщиков и убрали негативные выступления людей», — добавила Журова.

Золото Бацарашкиной стало первой для России на Олимпиаде в Токио. 24-летняя спортсменка набрала 240,3 очка и установила новый олимпийский рекорд. Победу в финале Бацарашкиной принес последний выстрел.