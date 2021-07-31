Зыкова — о серебре в стрельбе: «Рады, что удалось хорошо отработать и выиграть медали»

Серебряный призер Олимпиады в Токио Юлия Зыкова прокомментировала свое выступление в стрельбе из пневматической винтовки на 50 м из трех положений.

«Пока смешанные чувства, мы очень рады, что удалось хорошо отработать и выиграть медали. Это очень крутой опыт. Волнение присутствовало на протяжении всего сегодняшнего дня. В финальной перестрелке не следила за попаданиями соперницы, просто разговаривала сама с собой, думала, что необходимо работать до последнего выстрела, делать все четко», — цитирует Зыкову пресс-служба ОКР.

В финале Зыкова уступила Нине Кристен из Швейцарии, которая одержала победу с олимпийским рекордом. Еще одна россиянка, Юлия Каримова, финишировала третьей.