Зыкова — о серебре в стрельбе: «Рады, что удалось хорошо отработать и выиграть медали»
12:15
Серебряный призер Олимпиады в Токио Юлия Зыкова прокомментировала свое выступление в стрельбе из пневматической винтовки на 50 м из трех положений.
«Пока смешанные чувства, мы очень рады, что удалось хорошо отработать и выиграть медали. Это очень крутой опыт. Волнение присутствовало на протяжении всего сегодняшнего дня. В финальной перестрелке не следила за попаданиями соперницы, просто разговаривала сама с собой, думала, что необходимо работать до последнего выстрела, делать все четко», — цитирует Зыкову пресс-служба ОКР.
В финале Зыкова уступила Нине Кристен из Швейцарии, которая одержала победу с олимпийским рекордом. Еще одна россиянка, Юлия Каримова, финишировала третьей.
Дополнительная информация:
9039 голосов
Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?
Читайте также
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю