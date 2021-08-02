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Бацарашкина рассказала, чем ей запомнился Токио

14:40
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Двукратная олимпийская чемпионка по стрельбе из пистолета Виталина Бацарашкина рассказала о своих впечатлениях о Токио.

— Как себя чувствуешь при таком количестве журналистов и болельщиков?

— Наверно, так много людей никогда не встречала. Может, на европейских играх встречала такое количество людей. Конечно, приятно, всем спасибо

— Какие впечатления остались от Токио? Он тебе запомнился как интересный и новый город?

— Мы особо нигде там не гуляли. Только смотрели на него из окна автобуса. Олимпийская деревня, конечно, запомнилась. Она была рядом с водой, там очень красивые виды. Я не знаю, река это или залив. Очень красивый вид днем и ночью, когда темнеет. Там рано темнеет в 6:30- 07:00, поэтому невероятно красивые виды

— Как вы общались между собой и между другими делегациями? Как к вам обращались?

— По-разному.

В Токио Бацарашкина выиграла две золотые медали. Она победила в стрельбе из пистолета с 25 и 10 метров.

Также в паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных пар.

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