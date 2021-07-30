Мама стрелка Бацарашкиной рассказала об отношениях с дочерью: «Мы всегда с ней общались на равных»

Мама стрелка Виталины Бацарашкиной Ирина рассказала о своих взаимоотношениях с дочерью.

«Я ее как девочку особо никогда не воспринимала, как ребенка. Она лет с 15 абсолютно самостоятельная. Мы с ней всегда на равных общались, я могу у нее совета спросить. Я понимаю, насколько она крутая. Я ей написала, что она нереальная. Я не думаю, что у нас как-то изменится общение, не будем стучаться в ее комнату, хотя будем (смеется)», — цитирует Ирину Metaratings.ru.