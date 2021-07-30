Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Стрельба
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Стрельба

Мама стрелка Бацарашкиной рассказала об отношениях с дочерью: «Мы всегда с ней общались на равных»

17:15
Теги:

Мама стрелка Виталины Бацарашкиной Ирина рассказала о своих взаимоотношениях с дочерью.

«Я ее как девочку особо никогда не воспринимала, как ребенка. Она лет с 15 абсолютно самостоятельная. Мы с ней всегда на равных общались, я могу у нее совета спросить. Я понимаю, насколько она крутая. Я ей написала, что она нереальная. Я не думаю, что у нас как-то изменится общение, не будем стучаться в ее комнату, хотя будем (смеется)», — цитирует Ирину Metaratings.ru.

Сегодня, 30 июля, Бацарашкина завоевала вторую золотую медаль на Олимпиаде в Токио, победив в стрельбе из пистолета с 25 м. Ранее спортсменка заняла первое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м. Также в паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м среди смешанных пар.

Дополнительная информация:

https://metaratings.ru/blog/mama-batsarashkinoy-o-docheri-chempionke/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

2033 голосов

Сколько золота соберет Россия на Олимпиаде-2020?

Читайте также

Олимпийцы шокированы смертью спортсменки на Кубе. Молот попал ей в голову
Олимпиада 2020, волейбол, мужчины: Россия — Франция, время начала и где смотреть
Россия крупно проиграла Новой Зеландии на Олимпиаде
«Я хочу вернуться. Запрещают...» Трефилов — о мечтах
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события