Бацарашкина: «Еще при разнице в 2 очка я понимала, что можно отыграться. И все получилось»

Россиянка Виталина Бацарашкина на пресс-конференции высказалась о победе в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио.

«Еще при разнице в 2 очка я понимала, что можно отыграться. И все получилось.



Для технических моментов всегда находится время, место и надобность. Если вообще не тренировать технику, в ответственный момент эмоции могут перекрыть все, что ты до этого делал. Ты просто забудешь правильную технику. Когда эмоции переваливают, остается один автоматизм. Если на тренировках это не отрабатывать, при эмоциях мыслей вообще не останется», — сказала спортсменка.