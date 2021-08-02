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Виталина Бацарашкина: «Еще не осознаю свои заслуги»

14:45
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Двукратная олимпийская чемпионка по стрельбе из пистолета Виталина Бацарашкина рассказала, что пока не осознает свои заслуги после Олимпиады в Токио.

— На тебя повлияло, что нет гимна и флага?

— Никак особо не повлияло.

— Ты привезла 2 золота и являешься лучшим стрелком среди российских и советских спортсменов. Ты осознаешь свои заслуги?

— Нет пока, наверное. Я думаю, что еще все впереди. Еще много стартов и много результатов можно показать

— Ты выступала в паре с Артемом Черноусовым и лично, где было проще?

— Все старты были достаточно сложные, что одиночные, что командные. Не могу сказать, что где-то было проще

— Твой медальон «Ведьмака», Школа Кота. Почему он такой?

— Ну он миниатюрный, мне нравятся котики.

В Токио Бацарашкина выиграла две золотые медали. Она победила в стрельбе из пистолета с 25 и 10 метров.

Также в паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных пар.

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Артем Бухаев все материалы автора

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