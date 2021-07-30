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Tokyo 2020
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Бацарашкина — наш лучший стрелок в истории Олимпиад

18:15
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Россиянка Виталина Бацарашкина стала двукратной чемпионкой Олимпийских игр Токио, добавив к победе в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров золото в пистолетной стрельбе с 25 метров.

24-летняя спортсменка, в активе которой есть также по серебру игр в Рио и Токио, вышла на первое место в рейтинге самых титулованных отечественны стрелков, обогнав Марину Логвиненко. Триумфатор Барселоны (Логвиненко в 1992 году выиграла те же дисциплины, что и Виталина в 2021-м) пять раз поднималась на олимпийский подиум, но однажды была второй, а дважды третьей.

Лидеры по олимпийским медалям среди российских и советских стрелков:

Стрелок

Вид оружия

Медали

З

С

Б

Всего

Виталина Бацарашкина

Пистолет

2016, 2021

2

2

0

4

Марина Логвиненко

Пистолет

1988, 1992, 1996

2

1

2

5

Анатолий Богданов

Винтовка

1952, 1956

2

0

0

2

Любовь Галкина

Винтовка

2004, 2008

1

2

0

3

Василий Борисов

Винтовка

1956, 1960

1

1

1

3

Афанасий Кузьмин

Скоростной пистолет

1988, 1992

1

1

0

2

Нино Салуквадзе*

Пистолет

1988

1

1

0

1

Артем Хаджибеков

Винтовка

1996, 2000

1

1

0

2

Сергей Алифиренко

Скоростной пистолет

2000, 2004

1

1

0

2

Михаил Неструев

Пистолет

2004

1

1

0

2

Александр Газов

Винтовка

1976, 1980

1

0

1

2

Махмуд Умаров

Пистолет

1956, 1960

0

2

0

2

Борис Андреев

Винтовка

1952

0

1

1

2

Сергей Каменский

Винтовка

2016, 2021

0

1

1

2

Владимир Исаков

Пистолет

2004, 2008

0

0

2

2

* Еще одну бронзу выиграла в 2008 году, представляя Грузию.

Бацарашкина вместе с пловцом Евгением Рыловым вошла в символический клуб российских двукратных чемпионов одной Олимпиады. В XXI веке подобным достижением могли похвастаться только синхронистки и саблистка Яна Егорян, которая первенствовала и в индивидуальном, и в командном турнирах.

Российские спортсмены, которые выиграли два золота одной Олимпиады:

Год

Спортсмен

Вид спорта

Выигранные дисциплины

Золотые медали

1996

Светлана Мастеркова

Легкая атлетика

800 м, 1500 м

1996

Алексей Немов

Спортивная гимнастика

Командное многоборье, опорный прыжок

2

1996

Денис Панкратов

Плавание

100 м, баттерфляй, 200 м, баттерфляй

2

1996

Александр Попов

Плавание

50 м, вольный стиль, 100 м, вольный стиль

2

1996

Станислав Поздняков

Фехтование

Личная сабля, командная сабля

2

2000

Ольга Брусникина

Синхронное плавание

Дуэт, группа

2

2000

Мария Киселева

Синхронное плавание

Дуэт, группа

2

2000

Алексей Немов

Спортивная гимнастика

Многоборье, Перекладина

2

2000

Елена Замолодчикова

Спортивная гимнастика

Опорный прыжок, вольные упражнения

2

2004

Анастасия Давыдова

Синхронное плавание

Дуэт, группа

2

2004

Анастасия Ермакова

Синхронное плавание

Дуэт, группа

2

2008

Анастасия Давыдова

Синхронное плавание

Дуэт, группа

2

2008

Анастасия Ермакова

Синхронное плавание

Дуэт, группа

2

2012

Наталья Ищенко

Синхронное плавание

Дуэт, группа

2

2012

Светлана Ромашина

Синхронное плавание

Дуэт, группа

2

2016

Яна Егорян

Фехтование

Личная сабля, командная сабля

2

2016

Наталья Ищенко

Синхронное плавание

Дуэт, группа

2

2016

Светлана Ромашина

Синхронное плавание

Дуэт, группа

2

2021

Евгений Рылов

Плавание

100 м, спина, 200 м, спина

2

2021

Виталина Бацарашкина

Стрельба

Пневматический пистолет, 10 м, пистолет, 25 м

2

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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