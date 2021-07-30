Россиянка Виталина Бацарашкина стала двукратной чемпионкой Олимпийских игр Токио, добавив к победе в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров золото в пистолетной стрельбе с 25 метров.

24-летняя спортсменка, в активе которой есть также по серебру игр в Рио и Токио, вышла на первое место в рейтинге самых титулованных отечественны стрелков, обогнав Марину Логвиненко. Триумфатор Барселоны (Логвиненко в 1992 году выиграла те же дисциплины, что и Виталина в 2021-м) пять раз поднималась на олимпийский подиум, но однажды была второй, а дважды третьей.

Лидеры по олимпийским медалям среди российских и советских стрелков:

Стрелок Вид оружия Медали З С Б Всего Виталина Бацарашкина Пистолет 2016, 2021 2 2 0 4 Марина Логвиненко Пистолет 1988, 1992, 1996 2 1 2 5 Анатолий Богданов Винтовка 1952, 1956 2 0 0 2 Любовь Галкина Винтовка 2004, 2008 1 2 0 3 Василий Борисов Винтовка 1956, 1960 1 1 1 3 Афанасий Кузьмин Скоростной пистолет 1988, 1992 1 1 0 2 Нино Салуквадзе* Пистолет 1988 1 1 0 1 Артем Хаджибеков Винтовка 1996, 2000 1 1 0 2 Сергей Алифиренко Скоростной пистолет 2000, 2004 1 1 0 2 Михаил Неструев Пистолет 2004 1 1 0 2 Александр Газов Винтовка 1976, 1980 1 0 1 2 Махмуд Умаров Пистолет 1956, 1960 0 2 0 2 Борис Андреев Винтовка 1952 0 1 1 2 Сергей Каменский Винтовка 2016, 2021 0 1 1 2 Владимир Исаков Пистолет 2004, 2008 0 0 2 2

* Еще одну бронзу выиграла в 2008 году, представляя Грузию.

Бацарашкина вместе с пловцом Евгением Рыловым вошла в символический клуб российских двукратных чемпионов одной Олимпиады. В XXI веке подобным достижением могли похвастаться только синхронистки и саблистка Яна Егорян, которая первенствовала и в индивидуальном, и в командном турнирах.

Российские спортсмены, которые выиграли два золота одной Олимпиады: