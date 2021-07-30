Бацарашкина — наш лучший стрелок в истории Олимпиад
Россиянка Виталина Бацарашкина стала двукратной чемпионкой Олимпийских игр Токио, добавив к победе в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров золото в пистолетной стрельбе с 25 метров.
24-летняя спортсменка, в активе которой есть также по серебру игр в Рио и Токио, вышла на первое место в рейтинге самых титулованных отечественны стрелков, обогнав Марину Логвиненко. Триумфатор Барселоны (Логвиненко в 1992 году выиграла те же дисциплины, что и Виталина в 2021-м) пять раз поднималась на олимпийский подиум, но однажды была второй, а дважды третьей.
Лидеры по олимпийским медалям среди российских и советских стрелков:
|
Стрелок
|
Вид оружия
|
Медали
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
Виталина Бацарашкина
|
Пистолет
|
2016, 2021
|
2
|
2
|
0
|
4
|
Марина Логвиненко
|
Пистолет
|
1988, 1992, 1996
|
2
|
1
|
2
|
5
|
Анатолий Богданов
|
Винтовка
|
1952, 1956
|
2
|
0
|
0
|
2
|
Любовь Галкина
|
Винтовка
|
2004, 2008
|
1
|
2
|
0
|
3
|
Василий Борисов
|
Винтовка
|
1956, 1960
|
1
|
1
|
1
|
3
|
Афанасий Кузьмин
|
Скоростной пистолет
|
1988, 1992
|
1
|
1
|
0
|
2
|
Нино Салуквадзе*
|
Пистолет
|
1988
|
1
|
1
|
0
|
1
|
Артем Хаджибеков
|
Винтовка
|
1996, 2000
|
1
|
1
|
0
|
2
|
Сергей Алифиренко
|
Скоростной пистолет
|
2000, 2004
|
1
|
1
|
0
|
2
|
Михаил Неструев
|
Пистолет
|
2004
|
1
|
1
|
0
|
2
|
Александр Газов
|
Винтовка
|
1976, 1980
|
1
|
0
|
1
|
2
|
Махмуд Умаров
|
Пистолет
|
1956, 1960
|
0
|
2
|
0
|
2
|
Борис Андреев
|
Винтовка
|
1952
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Сергей Каменский
|
Винтовка
|
2016, 2021
|
0
|
1
|
1
|
2
|
Владимир Исаков
|
Пистолет
|
2004, 2008
|
0
|
0
|
2
|
2
* Еще одну бронзу выиграла в 2008 году, представляя Грузию.
Бацарашкина вместе с пловцом Евгением Рыловым вошла в символический клуб российских двукратных чемпионов одной Олимпиады. В XXI веке подобным достижением могли похвастаться только синхронистки и саблистка Яна Егорян, которая первенствовала и в индивидуальном, и в командном турнирах.
Российские спортсмены, которые выиграли два золота одной Олимпиады:
|
Год
|
Спортсмен
|
Вид спорта
|
Выигранные дисциплины
|
Золотые медали
|
1996
|
Светлана Мастеркова
|
Легкая атлетика
|
800 м, 1500 м
|
|
1996
|
Алексей Немов
|
Спортивная гимнастика
|
Командное многоборье, опорный прыжок
|
2
|
1996
|
Денис Панкратов
|
Плавание
|
100 м, баттерфляй, 200 м, баттерфляй
|
2
|
1996
|
Александр Попов
|
Плавание
|
50 м, вольный стиль, 100 м, вольный стиль
|
2
|
1996
|
Станислав Поздняков
|
Фехтование
|
Личная сабля, командная сабля
|
2
|
2000
|
Ольга Брусникина
|
Синхронное плавание
|
Дуэт, группа
|
2
|
2000
|
Мария Киселева
|
Синхронное плавание
|
Дуэт, группа
|
2
|
2000
|
Алексей Немов
|
Спортивная гимнастика
|
Многоборье, Перекладина
|
2
|
2000
|
Елена Замолодчикова
|
Спортивная гимнастика
|
Опорный прыжок, вольные упражнения
|
2
|
2004
|
Анастасия Давыдова
|
Синхронное плавание
|
Дуэт, группа
|
2
|
2004
|
Анастасия Ермакова
|
Синхронное плавание
|
Дуэт, группа
|
2
|
2008
|
Анастасия Давыдова
|
Синхронное плавание
|
Дуэт, группа
|
2
|
2008
|
Анастасия Ермакова
|
Синхронное плавание
|
Дуэт, группа
|
2
|
2012
|
Наталья Ищенко
|
Синхронное плавание
|
Дуэт, группа
|
2
|
2012
|
Светлана Ромашина
|
Синхронное плавание
|
Дуэт, группа
|
2
|
2016
|
Яна Егорян
|
Фехтование
|
Личная сабля, командная сабля
|
2
|
2016
|
Наталья Ищенко
|
Синхронное плавание
|
Дуэт, группа
|
2
|
2016
|
Светлана Ромашина
|
Синхронное плавание
|
Дуэт, группа
|
2
|
2021
|
Евгений Рылов
|
Плавание
|
100 м, спина, 200 м, спина
|
2
|
2021
|
Виталина Бацарашкина
|
Стрельба
|
Пневматический пистолет, 10 м, пистолет, 25 м
|
2
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