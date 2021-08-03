Россиянку Бацарашкину встретили песней из сериала «Ведьмак» в аэропорту Омска

Двукратную олимпийскую чемпионку Токио Виталину Бацарашкину встретили в аэропорту Омска. В честь нее Омский хор спел песню из сериала «Ведьмак» — «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», сообщает «РИА Новости».

Бацарашкина выступала на Играх с медальоном школы кота из игры «Ведьмак».

В Токио российская спортсменка выиграла две золотые медали. Она победила в стрельбе из пистолета с 25 и 10 метров.

Также в паре с Артемом Черноусовым спортсменка завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных пар.