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Хоркина: «После Олимпиады мы поздравим наших спортсменов со всеми почестями и с участием президента»

12:18
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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отреагировала на победу россиянки Виталины Бацарашкиной в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров на Олимпиаде в Токио.

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«Мы отслеживаем, какие медали завоевывают наши спортсмены. Конечно же, мы их поздравим, но чуть позже. Когда у нас будет много таких спортсменов, как Виталина. Общее поздравление мы сделаем по окончании Олимпийских игр. Уверена, что наших спортсменов и сейчас поздравляют в Олимпийской деревне. Спортсмены или наш Олимпийский комитет, например. Олимпиада только началась, все еще впереди. Конечно, после завершения соревнований мы торжественно поздравим наших медалистов со всеми почестями и с участием президента. Так, как это делалось всегда», — сказала Хоркина «СЭ».

Золото Бацарашкиной стало первой для России на Олимпиаде в Токио. 24-летняя спортсменка набрала 240,3 очка и установила новый олимпийский рекорд. Победу в финале Бацарашкиной принес последний выстрел.

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Артем Бухаев все материалы автора

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