Россиянин Каменский занял первое место в квалификации стрельбы из малокалиберной винтовки на Олимпиаде
08:41
Россиянин Сергей Каменсий стал первым в стрельбе из малокалиберной винтовки из 3-х положений с 50 метров в квалификации Олимпиады в Токио.
Финал состоится сегодня и начнется в 10.50 (мск).
Стрельба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м
Квалификация
1. Сергей Каменский (Россия) — 1183
2. Чжан Чанхонг (Китай) — 1183
3. Йон-Херманн Хегг (Норвегия) — 1181
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