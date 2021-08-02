Россиянин Каменский занял первое место в квалификации стрельбы из малокалиберной винтовки на Олимпиаде

Россиянин Сергей Каменсий стал первым в стрельбе из малокалиберной винтовки из 3-х положений с 50 метров в квалификации Олимпиады в Токио.

Финал состоится сегодня и начнется в 10.50 (мск).

Стрельба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м

Квалификация

1. Сергей Каменский (Россия) — 1183

2. Чжан Чанхонг (Китай) — 1183

3. Йон-Херманн Хегг (Норвегия) — 1181