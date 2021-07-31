Российские стрелки не смогли выйти медальные финалы Олимпиады в смешанных парах
06:50
Российские пары стрелков Екатерина Субботина / Максим Кабацкий и Дарья Семьянова / Алексей Алипов не смогли пробиться в матчи за медали олимпийского турнира в стрельбе в трапе.
Субботина и Кабацкий заняли 14-е место, Семьянова и Алипов финишировали 11-ми.
За золотую медаль поборются Испания и Сан-Марино, в матче за бронзу встретятся Словакия и США.
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Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2020 в Токио: сборная России на Олимпийских играх 2021 — новости, результаты, медали, главные события
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