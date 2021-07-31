Российские стрелки не смогли выйти медальные финалы Олимпиады в смешанных парах

Российские пары стрелков Екатерина Субботина / Максим Кабацкий и Дарья Семьянова / Алексей Алипов не смогли пробиться в матчи за медали олимпийского турнира в стрельбе в трапе.

Субботина и Кабацкий заняли 14-е место, Семьянова и Алипов финишировали 11-ми.

За золотую медаль поборются Испания и Сан-Марино, в матче за бронзу встретятся Словакия и США.