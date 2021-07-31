Россиянки Зыкова и Каримова вышли в финал Олимпиады в стрельбе из винтовки

Российские спортсменки Юлия Зыкова и Юлия Каримова вышли в финал олимпийского турнира по стрельбе из пневматической винтовки на 50 м в из трех поражений.

Зыкова вышла в финал с первого места, Каримова финишировала четвертой.

Финал турнира пройдет сегодня, 31 июля, и начнется в 10:00 мск.

Стрельба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м

Квалификация

1. Юлия Зыкова (Россия) — 1182

2. Саген Маддалена (США) — 1178

3. Йолен Беер (Германия) — 1178

4. Юлия Каримова (Россия) — 1177