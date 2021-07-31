Россиянки Зыкова и Каримова вышли в финал Олимпиады в стрельбе из винтовки
08:50
Российские спортсменки Юлия Зыкова и Юлия Каримова вышли в финал олимпийского турнира по стрельбе из пневматической винтовки на 50 м в из трех поражений.
Зыкова вышла в финал с первого места, Каримова финишировала четвертой.
Финал турнира пройдет сегодня, 31 июля, и начнется в 10:00 мск.
Стрельба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Малокалиберная винтовка, из 3-х положений, 50 м
Квалификация
1. Юлия Зыкова (Россия) — 1182
2. Саген Маддалена (США) — 1178
3. Йолен Беер (Германия) — 1178
4. Юлия Каримова (Россия) — 1177
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