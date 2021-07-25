Сложная фамилия, любовь к «Ведьмаку», планы выйти замуж. Первая российская чемпионка Игр в Токио рассказывает о себе

Сегодня Виталина Бацарашкина стала звездой российского спорта.

Виталина Бацарашкина в воскресенье принесла команде Олимпийского комитета России первое золото Игр в Токио. 24-летняя омичка, несмотря на значительные профессиональные успехи — серебро на Олимпиаде в Бразилии и золото в Японии, — не так часто дает интервью и рассказывает о себе. «СЭ» собрал самые яркие цитаты Виталины за последние несколько лет, из которых вы узнаете о том, как она пришла в стрельбу, почему на соревнованиях коверкают ее фамилию, какие она любит компьютерные игры и как скоро ждет свадьбы со своим молодым человеком.

Почему выбрала стрельбу из пистолета

«Этот вид оружия сам меня выбрал, потому что когда дедушка меня привел, был один только тренер, по пистолету, — Наталья Ивановна Кудрина, и она взяла меня тренировать буквально месяц, пока не вернется тренер по винтовке. И когда он вернулся, Наталья Ивановна сказала: «Я не отдам».

Как искажают ее фамилию

«Обращала ли внимание на то, что мою фамилию неправильно произносят? Я всегда с волнением жду, как мою фамилию назовут. Каждый раз слышу что-то новенькое».

О музыке Чайковского на награждении

«Нам сказали, что вместо гимна будет Чайковский. Хотела послушать, но завертелось... Подумала: послушаю на Олимпиаде. Послушала! Не думала, что может быть золото. Вот и секрет успеха».

О соревновательном маникюре

«Есть у меня правило: не делать слишком короткий маникюр. Иначе неудобно и больно доставать патроны. В общем, я не знаю, как справляются парни».

О планах после победы в Токио

«Поздравил мой муж. Пока что еще не муж, но скоро будет, надеюсь. Имею в виду, надеюсь, в этом году [им станет]. Уже очень долго планируем свадьбу. Большое спасибо всем, кто меня поддерживает».

О звании и повышении после победы на Играх

«Я прапорщик Росгвардии. Будет ли теперь более высокое звание? Думаю, да. В зависимости от моего образования».

О любви к компьютерным играм

«Люблю играть в шутеры и GTA, «Ведьмака». В разные игры. Если перед компьютером — то шутер: там легче управлять мышкой. И мне психолог сказала, что этим я повышаю реакцию. Ведь у нас задача — тренировать реакцию, не просто поймав, например, мячик, а на уровне мыслительных процессов. В игре ты быстрее соображаешь, и это помогает тебе мыслить уже непосредственно перед самим выстрелом на соревнованиях. За доли секунды можно многое сообразить и даже отложить выстрел».

О талисманах

«Заячьих лапок» на удачу с собой не возила. Просто так получилось, что сейчас талисманом стал брелок «Ведьмак», который я когда-то случайно купила в Ижевске. Он мне понравился. А поскольку я давний фанат этой игры, пришла мысль взять его с собой. И сейчас он со мной на всех соревнованиях".

Цитаты даны по материалам ТАСС, РИА Новости, ngs55.ru, «Матч ТВ» и omskzdes.ru