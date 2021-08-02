Виталина Бацарашкина рассказала, поедет ли на следующую Олимпиаду в Париже
14:47
Двукратная олимпийская чемпионка по стрельбе из пистолета Виталина Бацарашкина ответила на вопрос по поводу участия в следующей Олимпиаде.
— Мы увидим тебя в Париже?
— Я не буду загадывать. Посмотрим, как пройдет отбор.
— Как можно привлечь внимание к стрелковому виду спорта?
— Интересными трансляциями финалов. Я думаю, дело за этим.
В Токио Бацарашкина выиграла две золотые медали. Она победила в стрельбе из пистолета с 25 и 10 метров.
Также в паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных пар.
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