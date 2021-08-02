Виталина Бацарашкина рассказала, поедет ли на следующую Олимпиаду в Париже

Двукратная олимпийская чемпионка по стрельбе из пистолета Виталина Бацарашкина ответила на вопрос по поводу участия в следующей Олимпиаде.

— Мы увидим тебя в Париже?

— Я не буду загадывать. Посмотрим, как пройдет отбор.

— Как можно привлечь внимание к стрелковому виду спорта?

— Интересными трансляциями финалов. Я думаю, дело за этим.

В Токио Бацарашкина выиграла две золотые медали. Она победила в стрельбе из пистолета с 25 и 10 метров.

Также в паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных пар.