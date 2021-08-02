Олимпиада
Токио-2020
Другие виды спорта
Стрельба
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Видео Фото
Все материалы
Tokyo 2020
Новости   //    Олимпиада   //    Токио-2020   //    Стрельба

Виталина Бацарашкина рассказала, поедет ли на следующую Олимпиаду в Париже

14:47

Двукратная олимпийская чемпионка по стрельбе из пистолета Виталина Бацарашкина ответила на вопрос по поводу участия в следующей Олимпиаде.

— Мы увидим тебя в Париже?

— Я не буду загадывать. Посмотрим, как пройдет отбор.

— Как можно привлечь внимание к стрелковому виду спорта?

— Интересными трансляциями финалов. Я думаю, дело за этим.

В Токио Бацарашкина выиграла две золотые медали. Она победила в стрельбе из пистолета с 25 и 10 метров.

Также в паре с Артемом Черноусовым она завоевала серебро в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров среди смешанных пар.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Читайте также

Олимпиада-2020: Китай и США — в лидерах медального зачета, Россия — пятая
Международная федерация волейбола извинилась перед сборной России за скандальное решение судьи на Олимпиаде
На Олимпиаде ожидается финал Россия — Украина. Глеб Бакши хочет привезти золото в Крым
Олимпиада-2020: медальный зачет Токио по итогам 1 августа
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд