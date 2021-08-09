Бацарашкина рассказала, что проходила «Ведьмака» во время Олимпиады в Токио
Олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина в интервью порталу CQ рассказала, чем занималась во время Олимпийских игр в Токио, а также отметила, какие игры ждет в ближайшем будущем.
— Когда уже со всеми увижусь и можно будет посвятить время себе, поиграю во что-нибудь. Пока никаких планов не строила. «Ведьмака», например, проходила на играх в Токио.
— Может быть, есть релизы, выход которых вы по-настоящему ждете?
— Вообще, жду God of War: Ragnarok и Horizon Forbidden West. Я в целом предпочитаю сюжетные игры, этакое кинцо.
— Наверняка уже видели, что разработчики «Ведьмака» поздравили вас в Twitter. А связывались ли авторы игры с вами напрямую?
— Да, видела. Еще я на них подписана в Instagram. И как раз там они поздравили меня напрямую. Огромное им спасибо за это!
24-летняя Бацарашника завоевала три медали в стрельбе на Играх в Токио: две личные в стрельбе из пистолета с 10 м и с 25 м, а также серебро в смешанной команде. Бацарашкина рассказала, что проходила «Ведьмака» во время Олимпиады в Токио.
Дополнительная информация:
https://cq.ru/articles/gaming/vedmaka-prokhodila-na-igrakh-v-tokio-interviu-s-olimpiiskoi-chempionkoi-vitalinoi-batsarashkinoi
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