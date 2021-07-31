Испания выиграла золото в миксте в стендовой стрельбе на Олимпиаде в Токио
08:37
Сборная Испании завоевала золотую медаль в смешанных парах в стендовой стрельбе.
В финале Фатима Гальвес и Альберто Фернандес оказались сильнее Алессандры Перилли и Жана Марко Берти из Сан-Марино. Бронзовая медаль — у Меделинн Берно и Брайана Бэрроуза из США.
Российские пары стрелков Екатерина Субботина / Максим Кабацкий и Дарья Семьянова / Алексей Алипов не смогли пробиться в матчи за медали Олимпиады. Семьянова и Алипов финишировали 11-ми, Субботина и Кабацкий заняли 14-е место.
Стрельба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины/Женщины
Трап. Командный зачет
Финал
1. Испания (Фатима Гальвес, Альберто Фернандес)
2. Сан-Марино (Алессандра Перилли, Жан Марко Берти)
3. США (Меделинн Берно, Брайан Бэрроуз)
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