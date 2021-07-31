Стрельба
Стендовая стрельба
Новости
Календарь / результаты Сборная России
Tokyo 2020
Новости   //    Стрельба   //    Стендовая стрельба

Испания выиграла золото в миксте в стендовой стрельбе на Олимпиаде в Токио

08:37
Теги:

Сборная Испании завоевала золотую медаль в смешанных парах в стендовой стрельбе.

В финале Фатима Гальвес и Альберто Фернандес оказались сильнее Алессандры Перилли и Жана Марко Берти из Сан-Марино. Бронзовая медаль — у Меделинн Берно и Брайана Бэрроуза из США.

Российские пары стрелков Екатерина Субботина / Максим Кабацкий и Дарья Семьянова / Алексей Алипов не смогли пробиться в матчи за медали Олимпиады. Семьянова и Алипов финишировали 11-ми, Субботина и Кабацкий заняли 14-е место.

Стрельба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины/Женщины

Трап. Командный зачет

Финал

1. Испания (Фатима Гальвес, Альберто Фернандес)

2. Сан-Марино (Алессандра Перилли, Жан Марко Берти)

3. США (Меделинн Берно, Брайан Бэрроуз)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

Россия — Франция: время начала и где смотреть прямую трансляцию матча гандболисток на Олимпиаде
Горящая точка: пожар продолжают тушить в 21 провинции в Турции
Почему Остудин считает агентов МакSим обманщиками
Пламя охватило женщину на автобусной остановке в Новосибирске
Как часто можно есть рыбу?
vs
1
Офсайд