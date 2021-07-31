Испания выиграла золото в миксте в стендовой стрельбе на Олимпиаде в Токио

Сборная Испании завоевала золотую медаль в смешанных парах в стендовой стрельбе.

В финале Фатима Гальвес и Альберто Фернандес оказались сильнее Алессандры Перилли и Жана Марко Берти из Сан-Марино. Бронзовая медаль — у Меделинн Берно и Брайана Бэрроуза из США.

Российские пары стрелков Екатерина Субботина / Максим Кабацкий и Дарья Семьянова / Алексей Алипов не смогли пробиться в матчи за медали Олимпиады. Семьянова и Алипов финишировали 11-ми, Субботина и Кабацкий заняли 14-е место.

Стрельба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины/Женщины

Трап. Командный зачет

Финал

1. Испания (Фатима Гальвес, Альберто Фернандес)

2. Сан-Марино (Алессандра Перилли, Жан Марко Берти)

3. США (Меделинн Берно, Брайан Бэрроуз)